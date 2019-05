L'UOMO IN PIÙ

Enrico Sarzanini

ROMA Doveva essere una valida alternativa ma è diventata presto una certezza. Sono bastate poche settimane a Romulo per prendersi la Lazio. Arrivato lo scorso 31 gennaio in prestito dal Genoa come alternativa di Marusic, quest'anno spesso ai box per guai fisici, il brasiliano è diventato presto titolare. Troppo sbilanciata a sinistra, dove Lulic è stato costretto per mesi agli straordinari perché senza valide alternative, la squadra biancoceleste ha finalmente trovato il giusto equilibrio. Alla faccia di chi aveva visto l'arrivo dell'esterno come un acquisto non all'altezza, Romulo nell'ultimo mese è diventato indispensabile per Inzaghi, fino ad oggi decisivo in questo momento cruciale della stagione. Con l'Udinese, a San Siro contro il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e domenica scorsa a Marassi contro la Samp il suo impiego dall'inizio è coinciso con tre vittorie una delle quali valsa una finale. Un ruolino talmente convincente che adesso Inzaghi per la sfida di domenica contro l'Atalanta sta pensando di dirottarlo sulla fascia sinistra al posto dello squalificato Lulic. «E' un giocatore duttile che può ricoprire anche quel ruolo» ha ammesso il tecnico recentemente. Durmisi infatti non è riuscito a dare le giuste garanzie all'allenatore che contro la squadra di Gasperini si giocherà le già residue speranze di lottare ancora per un posto in Champions.

Romulo è pronto a raccogliere la sfida anche perché, persa l'occasione con la maglia della Juve, a 32 anni vuole giocarsi al meglio la sua ultima chance. Elemento cardine del 3-5-2 di Inzaghi il brasiliano è ben presto entrato nel cuore della gente laziale. Sempre pronto ad esultare via social per i successi della squadra, uno dei leader dello spogliatoio, è sempre il primo ad andare sotto la Curva per salutare i tifosi prima di lasciare il campo. Un atteggiamento che non è passato inosservato in società: il presidente Lotito lo vuole premiare ed è così pronto a versare i 2 milioni di euro al Genoa per riscattarlo. Sarà uno dei punti fermi della Lazio del futuro: per lui è già pronto un contratto di due stagioni.

