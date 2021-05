L'uomo dietro il campione racconta - in musica - la complessa vicenda umana e sportiva del campione di calcio, Roberto Baggio. A raccontarlo in note è Diodato, autore del brano principale del film Il Divin Codino, biopic del calciatore Pallone d'oro e icona di coraggio e determinazione, disponibile su Netflix dal 26 maggio. Il brano uscirà invece il 14 maggio su tutte le piattaforme di streaming e digital downloading, in contemporanea al videoclip ufficiale su YouTube. Si tratta di un brano dal ritmo trascinante in cui si fanno spazio emozioni di una storia tutta italiana. «Io ho sognato, sofferto, sperato, urlato di gioia con Baggio - ha scritto Diodato sui social - È stata un'emozione firmare questa canzone». Diodato tornerà live sul palco dell'Arena di Verona il 19 settembre.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 05:01

