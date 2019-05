L'università Lumsa ospita oggi, alle 18,30, la cerimonia di premiazione della terza edizione del premio giornalistico Alessandra Bisceglia per la Comunicazione Sociale, promosso dalla Fondazione omonima, in memoria una giovane giornalista scomparsa all'età di 28 anni per una rarissima malattia vascolare. L'intento è quello di riconoscere e stimolare l'impegno dei giovani aspiranti giornalisti e degli studenti delle Scuole di giornalismo per la diffusione e lo sviluppo di una cultura della solidarietà e dell'integrazione delle persone diversamente abili, con particolare attenzione all'equità nell'accesso alla cura. Tra i 24 finalisti da tutte le Regioni d'Italia verrà premiata anche la nostra Silvia Natella (nella foto), autrice del servizio Casa Salvatore, dalla disabilità a una vita piena per Leggo Tv/Leggo.it.

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA