L'università inventa la laurea per influencer

Ida Di Grazia

Chiara Ferragni ha fatto da apripista, Giulia De Lellis ne ha raccolto il testimone insieme a tantissime ragazze e ragazzi della next generation che, della professione Influencer, ne hanno fatto un lavoro. I tempi cambiano e quindi anche l'università corre ai ripari lanciando il primo corso di laurea per Influencer. A comunicarlo l'Università telematica E-campus, la stessa che ha come testimonial CR7, Cristiano Ronaldo. Il percorso di studi avrà una durata triennale, un costo per il primo anno di 3.900 euro e un piano di studi che a ben vedere non si discosta poi così tanto da quello tradizionale utilizzato per le facoltà di Scienze della Comunicazione con esami da sostenere e CFU da ottenere. «Il primo anno spiegano sul sito - affronta temi trasversali come semiotica e filosofia dei linguaggi, estetica della comunicazione, informatica, tecnica, storia, e linguaggio dei mezzi audiovisivi. Il secondo anno scende nel dettaglio di alcune discipline come la psicologia e la sociologia della moda, ampliando le conoscenze dello studente nell'ambito della comunicazione grazie a discipline come il diritto dell'informazione e della comunicazione o la sociologia della comunicazione e dell'informazione. L'ultimo anno prevede la partecipazione a laboratori tematici, che vanno dalla scrittura istituzionale e pubblicitaria alla lettura dell'immagine, e si conclude con tirocini formativi e di orientamento». Attualmente in Italia la professione di influencer non è ufficialmente regolamentata, secondo uno studio Brandmanic del 2018 in soli due anni c'è stato un aumento del 6,4% nel numero di influencer che ricevono compensi economici per il loro lavoro, sia per pubblicazione che per pacchetto di pubblicazioni.

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

