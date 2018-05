Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'Unione europea sarà quasi del tutto assente alle cerimonie di inaugurazione dell'ambasciata Usa, repentinamente spostata da Tel Aviv a Gerusalemme per volontà del presidente Donald Trump.Mentre nella città santa blindata si attendono i festeggiamenti che si uniranno a quelli per i 70 anni dello Stato d'Israele, infatti, a Gaza e in Cisgiordania la tensione è altissima.La scelta di Trump, in aggiunta all'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare con l'Iran, ha gettato benzina su un Medio Oriente già in fiamme. Più di 100 mila palestinesi potrebbero manifestare nelle strade di Gaza e c'è il timore di nuovi, sanguinosi scontri. In rappresentanza degli Stati Uniti, è prevista la presenza della first daughter' Ivanka Trump, ma rimarranno vuoti i posti riservati agli ambasciatori di quei Paesi Ue (tra cui l'Italia) che alle Nazioni Unite avevano espresso la propria contrarietà alla forzatura statunitense su Gerusalemme capitale. Invito accettato invece da Ungheria, Repubblica Ceca, Austria e Romania. A rendere più tesi i rapporti fra Usa e Ue c'è anche l'annuncio del consigliere per la sicurezza nazionale delle Casa Bianca, John Bolton, per il quale «in conseguenza del ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul programma nucleare iraniano, potrebbero esserci sanzioni imposte alle aziende europee che fanno affari con l'Iran». (A.Sev.)