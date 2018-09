Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'unico Skate Park in Italia aperto a tutti, dedicato anche alle persone con mobilità ridotta. Il via ufficiale a Roma per il primo BNKR Toyota Wheel Park, il parco all'interno del bunker di viale Kant a Roma, strutturato per ospitare ogni disciplina sportiva su rotelle e dedicato ad atleti, o semplici appassionati, anche con mobilità ridotta. All'inaugurazione hanno partecipato tra gli altri Mauro Caruccio, ad Toyota Motor Italia, Giovanni Malagò, presidente del Coni e Luca Pancalli, numero uno del Comitato Italiano Paralimpico, oltre a Nicolò Mattia Cimini, vice presidente BNKR - ASD Enjoy More. «Questo é un progetto straordinario, complimenti e grazie alla Toyota. Siamo orgogliosi che, in qualità di Top Partner del Cio, abbia scelto di investire nello sport italiano legandosi al Coni. La Toyota viaggia nel futuro», ha dichiarato Malagò. «Il BNKR Toyota Wheel Park è un progetto che si ispira al movimento globale di Toyota chiamato Start Your Impossible - gli fa da eco Mauro Caruccio - che incoraggia ognuno di noi a fare sempre il primo passo per trasformare il mondo che ci circonda, superando i propri limiti grazie a una mobilità alla portata di tutti».