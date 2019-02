L'Unesco blinda Villa Adriana

L'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este - Villae, comunica che Villa Adriana, patrimonio UNESCO dal 1999, è stata iscritta nella lista dei beni culturali sottoposti a protezione rafforzata in caso di conflitto armato, prevista dal II Protocollo del 1999 della convenzione UNESCO dell'Aja del 1954. La decisione, riferiscono da Villa Adriana, è stata presa durante i lavori del XIII Comitato per la protezione dei beni in caso di conflitto armato, che si è svolto a Parigi presso la sede dell'Unesco il 6 e 7 dicembre 2018. Nella stessa lista sono stati inseriti la Biblioteca Nazionale di Firenze, il Monastero di Geghard e Alta Valle dell'Azat in Armenia e la villa Tugehghat nella Repubblica Ceca. L'iscrizione nella lista comporta l'immunità in caso di conflitto armato: i siti debitamente contrassegnati con lo scudo blu della Convenzione - fanno notare da Villa Adriana- non possono essere oggetto di attacchi né essere utilizzati per fini militari. «Il riconoscimento dell'immunità è significativo dell'enorme importanza che il nostro patrimonio riveste e del suo profondo valore simbolico - sottolinea il direttore Andrea Bruciati- Si tratta per noi, che viviamo un'epoca e un contesto geografico di relativa tranquillità, di un'occasione per ribadire i valori della pace e della convivenza civile, ricordando come la guerra, oltre a mietere vittime talora inermi, produca spesso un ulteriore male, la distruzione della memoria e della storia, patrimonio non dei singoli popoli, ma dell'umanità intera».

