L'Umbria, apre i frantoi

Tiziana BoldriniIl sapore unico dell'olio e le sue sfumature saranno il leit motiv, fino al 25 novembre, dei weekend in Umbria, dove andrà in scena la ventunesima edizione di Frantoi Aperti. Dedicata all'olio extravergine d'oliva, fiore all'occhiello della regione, la rassegna, domani e domenica, prevede riflettori puntati su Castel Ritaldi. Il paesino in provincia di Perugia taglierà il nastro di Frantotipico che, oltre alla degustazione dell'olio nuovo Dop, proporrà gastronomia locale, mercatini con i tipici ed escursioni guidate. Doppietta di iniziative, da domani, anche a Passignano sul Trasimeno, protagonista con Oliamo. Sulle rive del lago si festeggerà la bruschetta, impreziosita dall'olio profumato del piccolo borgo perugino, in vendita insieme alle altre eccellenze gastronomiche. Domenica ad Arrone, in provincia di Terni, gusto al top con Amor d'Olio. Insieme agli assaggi di evo, ci saranno visite al frantoio e al borgo di Casteldilago, brunch e musica tra gli ulivi (info 0742332269, www.frantoiaperti.net).riproduzione riservata ®