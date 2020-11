L'ultimo richiamo di Mattarella: «Restiamo uniti»

Unità e compattezza. Le chiede il presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché, in un momento così grave per il Paese, serve «un dialogo costruttivo e una collaborazione tra le istituzioni». Eppure resta aspro il confronto fra governo e presidenti di regione, contrari all'idea di chiusure mirate dei territori e favorevoli invece a paletti nazionali uniformi.

Altro punto di contrasto è la scuola. L'idea del premier è di portare la didattica a distanza al 100% per le superiori, ma molti governatori sono contrari.

In Parlamento, dove Conte si presenta per annunciare la prossima stretta per arginare il contagio, l'opposizione sembra però ascoltare l'appello del Quirinale. Il centrodestra continua a bocciare l'idea di una cabina di regia ma, come segnale di collaborazione, i partiti dell'opposizione decidono di astenersi su alcuni punti della risoluzione di maggioranza mentre il governo dà parere favorevole ad alcune richieste presentate dai gruppi del centrodestra. (A.Sev.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA