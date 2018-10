L'ULTIMO CHANSONNIER

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio FabrettiROMA - Ora che non c'è più lui tra di noi, la musica è più sola. E triste, proprio come la sua Venezia. Charles Aznavour è morto ieri all'età di 94 anni. Era l'ultimo degli chansonnier, i grandi maestri che nel corso del Novecento hanno saputo plasmare la canzone sentimentale francese, da luci soffuse e cabaret notturni, in forme più moderne e universali. La genia dei Brel, Brassens, Ferré & C.Aznavour si è spento nella sua casa delle Alpilles, nel sud della Francia, dove si era ritirato dopo avere cancellato i concerti estivi per una caduta che gli aveva procurato una frattura al braccio.Stile unico, artista generoso, uomo straordinario, cantautore, attore e diplomatico, il piccolo Aznavour (1 metro e 60 di altezza) non aveva mai smesso di stupire. Con la sua voce roca ma inconfondibile, che gli era valsa il soprannome di Charles Aznavoice, ha incantato milioni di spettatori in 94 paesi, portando in scena un repertorio impressionate di 1.200 canzoni e 294 album. Le più celebri? Sur ma vie, Il faut savoir, E io tra di voi, Com'è triste Venezia, L'istrione, Les Comédiens, Mourir d'aimer, Je n'ai rien oublié, Comme ils disent. Ma è solo una piccola fetta di un capitale musicale che ha fruttato 300 milioni di dischi venduti nel mondo. Era istrione di nome e di fatto, come testimonia anche la sua intensa attività cinematografica (80 film all'attivo), divo conclamato, eppure ha sempre preferito definirsi «un artigiano».Nato a Parigi nel 1924 da immigrati di origine armena, Shahnour Vaghinagh Aznavourian - questo il suo vero nome - debuttò a teatro come attore di prosa. Nel dopoguerra, grazie a Edith Piaf che lo portò in tournée in Francia e negli Stati Uniti, si mise in luce come cantautore. Ma il primo riconoscimento mondiale arrivò nel 1956 all'Olympia di Parigi con Sur ma vie.La capacità di cantare in sette lingue gli ha consentito di esibirsi in tutto il mondo, divenendo ovunque famosissimo. Si è esibito nei maggiori teatri internazionali, duettando con star come Nana Mouskouri, Liza Minnelli, Sumiva Moreno, Compay Segundo, Céline Dion e, in Italia, con Mia Martini e Laura Pausini. In Italia, inoltre, ha collaborato con il grande paroliere Giorgio Calabrese, scomparso nel 2016.All'estero le sue canzoni sono state reinterpretate da artisti come Elton John, Bob Dylan, Sting, Placido Domingo, Céline Dion, Julio Iglesias, Edith Piaf, Liza Minnelli, Sammy Davis Jr, Ray Charles, Elvis Costello e molti altri. Il suo impegno come cantautore non gli ha impedito di battersi da sempre per la causa armena, con un'intensa attività diplomatica che gli è valsa la nomina di Ambasciatore d'Armenia in Svizzera.«Ha accompagnato le gioie e i dolori di tre generazioni», lo ha ricordato il presidente francese Emmanuel Macron. Tanti messaggi di affetto anche dai colleghi. «Era un papà, il più grande, non esiste un altro gigante così», ha commentato Massimo Ranieri. «Era un'icona, è stato un grande onore cantare con lui», ha dichiarato Laura Pausini, mentre Andrea Bocelli lo ha ricordato così: «Charles, hai stupito sempre con la tua arte e la tua brillante ironia. Eri il più giovane di tutti, eri pronto a partire in concerto ovunque e in qualunque momento». Avrebbe voluto cantare fino ai 100 anni. E nella sua agenda aveva già segnato il prossimo concerto: a Bruxelles, il 26 ottobre.riproduzione riservata ®