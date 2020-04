L'ultimo attacco da parte di hacker al sito dell'Inps «è avvenuto intorno alle 17 e questo ha rallentato ulteriormente le procedure». Il presidente dell'Istituto, Pasquale Tridico, parla dopo una giornata molto difficile: doveva essere infatti il primo giorno per effettuare la domanda per il bonus da 600 euro in favore degli iscritti alla gestione separata costretti a fermarsi per l'emergenza coronavirus. Invece il sito non solo è andato in tilt ma i dati personali di moltissimi cittadini sono finiti in pasto alla Rete. Dati anagrafici, fiscali e perfino mail o numeri di telefono. Un caos che ha scatenato l'ira di coloro che - sotto il loro nome e cognome - hanno letto informazioni relative ad altre persone.

Il sito è stato chiuso, il contact center dell'Inps è stato preso d'assalto ancora di più, le pratiche di migliaia di persone dotate di codice Pin potrebbero essere inficiate. «Siamo a quasi 400 mila domande. Tutte le domande ricevute in mattinata sono ovviamente valide», spiega invece il presidente dell'Inps.

Sta di fatto che alle 16 di ieri sono riprese le operazioni, anche telefoniche. Ma con una novità: l'Inps ha abilitato anche gli iscritti alla categoria alla richiesta dell'indennità una tantum di 600 euro per alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati. «Sarebbe meglio abilitarci anche all'invio massivo delle pratiche», suggeriscono gli stessi commercialisti. Ma per ora non è così. Intanto si è consumata una feroce polemica politica, con le opposizioni all'attacco e la maggioranza a provare una difesa.

Dal Palazzo un solo cenno d'intesa: quello che porta al rinvio in autunno di tutte le elezioni amministrative (quindi sia le Regionali che le consultazioni per il rinnovo di Province e Comuni). La data non è stata decisa, ma non sembra una priorità con il Paese in quarantena.

