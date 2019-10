L'ultima frontiera dei pusher? Lo spaccio scontato via sms

Emilio Orlando

Spacciavano cocaina ed hashish pubblicizzando le offerte del giorno di dosi vendute a prezzi concorrenziali attraverso messaggi su WhatsApp, che inviavano a tutta la rete di tossicodipendenti che erano loro clienti. Solo per oggi un grammo a 60 euro. Affrettatevi ci siamo fino alle 23. I post sui social, che l'organizzazione di pusher smantellata ieri mattina all'alba dai carabinieri della compagnia Roma Centro, pubblicava per attirate gli acquirenti avevano il tenore della pubblicità di un outlet dello spaccio.

I detective antidroga hanno battezzato l'indagine che ha portato all'arresto di 8 persone Snow Pistols perché durante le perquisizioni ed i riscontri alle intercettazioni hanno sequestrato oltre a un chilo di cocaina, 4 chili di hashish e 30 mila euro in contanti anche cinque pistole rubate. Il gruppo criminale operava tra il quartiere di Casal Bruciato e quello di Villa Gordiani, dove all' interno del parco e nei giardini condominiali smerciavano centinai di dosi di cocaina nell' arco delle 24 ore.

Organizzati come una vera associazione per delinquere verticistica e piramidale con tutte le caratteristiche tipiche della filiera della polvere bianca, come le altre piazze di spaccio della Capitale reclutavano, pusher, vedette e rette tra giovanissimi disoccupati. Per nascondere i pezzi di droga, modificavano le sigarette che venivano svuotate, vicino al filtro infilavano la dose di cocaina e poi le riempivano di nuovo con il tabacco sfuso. Le indagini della procura sono iniziate dopo la scoperta a Casal Bruciato di una sala giochi al tiburtino dove nel retrobottega veniva confezionato lo stupefacente. In alcuni passaggi dell' inchiesta, durata quattro mesi è venuto fuori uno spaccato fino ad ora quasi sconosciuto alle forze di polizia. Le zone dove gli spacciatori vendevano la droga, passavano di mano da un capo piazza all'altro, quando questi finivano in manette.

I carabinieri hanno filmato in diverse occasioni, dentro il parco di Villa Gordiano le cessioni in diretta degli involucri stupefacenti che avvenivano vicino le panchine al riparo da occhi indiscreti.

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

