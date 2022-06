L'Ucraina a Mosca: «Via le vostre navi per liberare il grano»

Il grano attende mentre le bombe cadono sull'Ucraina. «Stiamo discutendo con i partner le modalità per istituire una missione internazionale sotto l'egida dell'Onu che si occupi del funzionamento delle rotte marittime per l'esportazione del grano, bisogna ripristinare la sicurezza nel Mar Nero e nel Mar d'Azov - fa sapere il ministero degli Esteri ucraino - Come primo passo, però, la Russia deve ritirare le sue forze dalle acque territoriali dell'Ucraina». Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che la Russia occupa attualmente circa il 20% del territorio ucraino. Sotto tiro in particolare il Donbass: si combatte ancora a Severodonetsk, ma i russi controllano ormai circa l'80% della città. Colpito anche il monastero di Svyatogorsk: tre morti (due monaci e una suora)

