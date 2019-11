L'ottobre del 2019 - nel mondo - è stato il più caldo mai registrato. Non solo. È il quinto mese consecutivo con temperature globali da record.

Il bollettino mensile di Copernicus (il servizio di rilevazioni sul clima della Ue) è ormai un bollettino di guerra sul fronte del riscaldamento globale. Nel mondo, le temperature del mese di ottobre 2019 sono state più calde di 0,69 gradi Celsius rispetto alla media del periodo dal 1981 al 2010, aggiudicandosi il record per l'ottobre più caldo mai registrato. In gran parte dell'Artico (così come in Europa, ad eccezione della maggior parte delle zone del nord e del nord-ovest del continente) sono state registrate temperature molto al di sopra della media. Invece Stati Uniti occidentali e Canada hanno registrato temperature molto inferiori alla media.

La serie di mesi con caldo da record è cominciata nel giugno scorso. Quel mese, secondo sia Copernicus che la Noaa (l'agenzia meteorologica statunitense), è stato il giugno più caldo mai registrato sul Pianeta dal 1880, cioè da quando ci sono rilevazioni scientifiche. Il termometro mondiale ha segnato 0,95 gradi centigradi in più. Ma il mese seguente, luglio, è stato ancora peggio: il più caldo da 140 anni. Con una temperatura media globale di 0,95 gradi, ha battuto perfino il record del luglio 2016.

(M.Lan.)

Venerdì 8 Novembre 2019, 05:01

