L'Ottobrata in aeroporto

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nell'aeroporto di Fiumicino, ieri, è stato ospitato il meglio della musica tradizionale romana. Uno show per i viaggiatori internazionali in partenza dal Terminal 3: lo spettacolo Ottobrata Romana, esibizione in anteprima sullo scalo e in programmazione all'Auditorium Parco della Musica di Roma.Si tratta dell'ultima iniziativa di intrattenimento culturale organizzata da AdR, in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, per offrire ai viaggiatori del Leonardo da Vinci uno spettacolo musicale del folklore italiano, con particolare riferimento all'area appenninica: saltarello, tarantella, tammurriata, pizzica, trescone. A guidare le performance il maestro Ambrogio Sparagna che, tra i più apprezzati autori e interpreti della nuova musica popolare italiana, è stato accompagnato da alcuni dei musicisti e ballerini dell'Orchestra Popolare Italiana. Gli artisti hanno replicato, a beneficio dei passeggeri in transito, alcune parti dello spettacolo che li ha impegnati recentemente in una tournée in Kazakistan, Uzbekistan, Malta, Russia e Stati Uniti tra gli altri. Stupiti i viaggiatori in partenza sullo scalo che si sono trovati coinvolti nell'inattesa esibizione artistica e non si sono fatti sfuggire video e selfie tra i banchi check-in del Terminal 3, con gli artisti del folkore.