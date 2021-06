L'ondata Covid al Billionaire, la procura: epidemia colposa

Tre dei discoclub più gettonati dai vip in Costa Smeralda sono finiti nel mirino dei magistrati dopo che la scorsa estate, nell'illusione che la pandemia fosse finita, avevano accolto migliaia di turisti senza prendere alcuna misura anticontagio.

La Procura di Tempio Pausania ha notificato la chiusura delle indagini agli amministratori del Billionaire di Porto Cervo, del Phi Beach di Baja Sardinia e del Country Club di Porto Rotondo: le ipotesi di reato vanno dall'epidemia colposa alle lesioni colpose. Secondo le accuse dei pm, i gestori non avrebbero tenuto alto il livello di sicurezza anti Covid, determinando decine di contagi che fecero ammalare dipendenti e ospiti dei locali. Nel solo Billionaire furono 58 i contagiati nello staff, compreso il proprietario Flavio Briatore, che finì in ospedale al San Raffaele di Milano. Un finale disastroso per la stagione estiva in Sardegna: un anno dopo, arriva la resa dei conti.(D.Zur.)

