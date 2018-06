L'onda lunga dei festival da Manson ai Foo Fighters

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaL'estate dei festival rock brilla anche su tutta l'Italia, in particolare nelle grandi città.Milano, Torino e Firenze, sono le coordinate della bussola del rock estivo. A Milano si parte il 19 giugno con il Milano Summer Festival, all'Ippodromo. Marilyn Manson è il primo artista di un cast eterogeneo (unica data italiana), dall'elettronica dei Chemical Brothers (20 luglio) al rock stellare e meticcio di Carlos Santana (28 giugno), dal metal degli Iron Maiden (il 9 luglio) al dance di Martin Garrix (il 29 giugno). La scena alternativa brit e di Seattle la si può invece ascoltare sul palco dell'I-Days. Il gruppo di maggior spicco è quello dei Pearl Jam, il 22 giugno. Li precedono i Killers (il 21). In apertura, Liam Gallagher e Richard Ashcroft, tutto in un'unica giornata. Il 23 giugno arrivano Noel Gallagher, l'altro fratello Oasis, preceduto da Placebo e Ride.Torino va forte con TODays festival: tre giorni di fine agosto (per la precisione il 24, 25 e 26) in varie zone: dal parco verde Aurelio Peccei a gallerie d'arte. È un festival che si distingue per la scelta di artisti di culto e di nicchia, trasversale nei generi ma con belle scelte tra i nomi in cartellone. Quest'anno aprono gli americani The War on Drugs il 24 agosto. Il 25 tocca invece, tra gli altri, a My Bloody Valentine e Echo and the Bunnymen. Il 26 il clou della kermesse è con l'arrivo degli inglesi Editors.A Firenze si gioca invece la carta dei nomi più classici con Firenze Rocks, in pista dal 14 al 17 giugno. Rock tosto con nomi come i Foo Fighters di Dave Grohl (in apertura), dal vivo alla Visarno Arena. A seguire in ordine cronologico, Guns'n'Roses il 15, Iron Maiden il 16 e Ozzy Osbourne il 17. L'estate sarà calda, anche grazie alla musica rock.Buon concerto a tutti.