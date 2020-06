L'Oms: «Prepariamoci in autunno alla seconda ondata del virus»

Ida Di Grazia

Non bisogna abbassare la guardia. In Europa cresce il rischio di una seconda ondata di coronavirus e l'OMS lancia l'allarme: «Ancora oggi abbiamo picchi di contagi in molti paesi. Siamo ancora nella prima ondata, ma dobbiamo prepararci per l'autunno, quando Covid-19 incontrerà influenza stagionale e polmoniti. Il virus circola ancora attivamente, e non abbiamo farmaci e vaccini specifici efficaci». L'ufficio europeo dell'Oms, che registra quotidianamente circa 20mila nuovi casi e 700 decessi in Europa, ha espresso preoccupazione per una recrudescenza dei casi di contagio nei paesi del continente che hanno proceduto a un allentamento delle misure anti-coronavirus. «l'Europa- ha spiegato Hans Kluge direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità - ha visto un aumento del numero di casi settimanali per la prima volta dopo mesi e 30 paesi hanno visto un aumento del numero di nuovi casi accumulati nelle ultime due settimane».

L'Oms ha evidenziato inoltre che gli ospedali stanno affrontando una grave carenza di concentratori di ossigeno, necessari per la respirazione dei pazienti più gravi. «In undici di questi paesi - ha proseguito Kluge - l'accelerazione della trasmissione ha portato a un'impennata molto significativa che, se non controllata, metterà i sistemi sanitari europei in seria difficoltà' ancora una volta». I casi di contagio del coronavirus nel mondo hanno superato ieri la soglia di 9,4 milioni e l'Oms prevede che le infezioni globali supereranno i 10 milioni entro la fine di questa settimana. Dall'inizio della pandemia, più di 480mila persone hanno perso la vita. Secondo un'analisi del Guardian e dell'Università di Oxford fra i 45 Paesi maggiormente colpiti dall'epidemia (con più di 25mila contagi), 21 hanno allentato le misure di distanziamento. Di questi dieci stanno registrando un nuovo aumento dei casi (rispetto alla settimana scorsa) e rischiano una seconda ondata di epidemia, emerge. Fra questi Paesi, ci sono gli Stati Uniti, l'Iran, Arabia saudita, la Germania e la Svizzera, ma non l'Italia.

Venerdì 26 Giugno 2020

