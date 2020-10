L'Oms: «Il vaccino entro la fine dell'anno»

Nico Riva

Un segnale di luce nella guerra al Covid arriva da Ginevra, al termine della riunione di due giorni del comitato esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità. «C'è la speranza che entro la fine di quest'anno potremo avere un vaccino» ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus, senza però specificare quale tra i 40 vaccini ora in fase di studio potrebbe essere disponibile entro Natale.

Ma c'è anche un preoccupante allarme lanciato dai vertici dell'Oms riuniti a Ginevra. «Le nostre stime attuali ci dicono che circa il 10 per cento della popolazione mondiale potrebbe essere stata infettata da questo virus» ha detto Michael Ryan, capo delle emergenze dell'Oms. Il conto è presto fatto: i contagiati sul Pianeta sarebbero 760 milioni di infetti, una persona su dieci. Numero ben più elevato rispetto ai 35 milioni e mezzo delle statistiche ufficiali.

«Ogni settimana stiamo aggiungendo circa 2 milioni di casi», ha detto Ghebreyesus. «Il mondo è ancora alle prese con la pandemia e ha già superato il tragico traguardo di un milione di morti». In virtù di questi numeri, l'Oms ha espresso ancora una volta l'invito ai leader mondiali rafforzare gli propri sforzi nella lotta al coronavirus.

