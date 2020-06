L'Oms cambia: «Si è guariti dopo 3 giorni senza sintomi»

Più che il virus, a mutare sono le conoscenze sul Covid. E mutano le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità sui rischi di trasmissione da parte dei pazienti in via di guarigione ma ancora positivi al tampone. Secondo l'Oms non sarebbe più necessario attendere la negativizzazione attraverso due tamponi per interrompere l'isolamento. Le nuove raccomandazioni prevedono che bastino tre giorni senza sintomi, inclusi tra questi la febbre e i problemi respiratori. La decisione di modificare le linee guida è stata presa considerando che il virus attivo non risulta presente, se non raramente, nei campioni respiratori dei pazienti dopo 9 giorni dall'insorgenza dei sintomi. «I criteri aggiornati - specifica l'Oms - riflettono i recenti risultati secondo cui i pazienti i cui sintomi si sono risolti possono ancora risultare positivi al tampone per molte settimane. Ma è improbabile che siano infettivi».

Il ministro della Salute Speranza ha invitato il Comitato tecnico scientifico ad approfondire la questione poiché le disposizioni Oms «segnano un cambiamento che può incidere significativamente sulle disposizioni finora adottate in Italia».

Intanto l'ultimo bollettino della Protezione civile ha mostrato un calo di decessi, 24 in un giorno, con 16 regioni che non hanno registrato vittime. Sono 224 i casi positivi in più, di cui 128 in Lombardia.(S.Pie.)

