L'omaggio di Conte alle ricercatrici

«Siamo venuti qui perché era un giusto riconoscimento. Ho voluto incontrare tutti di persona». Ieri il premier Conte si è recato all'ospedale Spallanzani per incontrare il direttore sanitario e i ricercatori che hanno isolato il coronavirus. Insieme al capo del Governo, il ministro della Ricerca Gaetano Manfredi.

Conte ha sottolineato che era giusto «omaggiare i ricercatori per i risultati raggiunti al di là del risultato specifico, ma anche testimoniare la nostra costante attenzione e l'apprezzamento per la mole di attività che dispiegano a tutti i livelli».

All'istituto, ieri, anche il console cinese in visita alla coppia positiva al coronavirus ricoverata da quattro giorni. Il console ha potuto parlare con i due solo usando un walkie-talkie. Lo stato di salute della coppia si conferma «stabile». Gli altri pazienti sotto sorveglianza medica continuano a non presentare sintomi.

Intanto, è risultato negativo al test del coronavirus il turista irlandese, arrivato a Civitavecchia su una nave Msc e ricoverato due sere fa nella struttura ospedaliera. L'uomo, affetto da sindrome da vomito, era stato inizialmente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia e poi trasferito d'urgenza allo Spallanzani per una polmonite.(V.Arn.)

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

