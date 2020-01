L'olio by night

Veronica Timperi

L'uomo che verrà il prossimo inverno amerà vestire in modo confortevole e cool, ma soprattutto non perderà di vista il tema della sostenibilità. Emerge dalla 97esima edizione di Pitti, quest'anno più green che mai. Blauer Usa punta alla sostenibilità con una collezione ispirata al corpo forestale di Aspen, Colorado. I piumini sono realizzati in tessuti pesanti come il Taslan light, abbinato a eco-pelle e in nylon con stampe mimetiche. Capsule sostenibile anche da Chimborazo dove il nylon riciclato entra in collezione e i sistemi di riscaldamento vengono alimentati da power bank applicati a capospalla e scaldacollo. Lardini introduce anche un cappotto tutto sostenibile realizzato in carta tessuta, filato creato con la pianta di abaca, che ha un impatto ambientale limitato e permette di mantenere struttura e performance. Manuel Ritz fa indossare al suo vero dandy l'abito monopetto a 2 bottoni in principe di Galles con bande laterali sport oriented.

Glamour e pratico è lo stile di NumberBlue, azienda veneziana che veste l'uomo usando tessuti comfy e mixando tradizione e contemporaneità.

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

