L'odissea di 4 piccoli afghani

Salvatore GarzilloMagri, stanchi ma determinati. Sono apparsi così i quattro ragazzini afghani nascosti nel cassone di un tir parcheggiato a Concorezzo, un Comune in provincia di Monza. L'autista ha parcheggiato per la sosta notturna, ha spento il motore e a quel punto ha sentito rumori provenire dal retro. Nel dubbio ha chiamato i carabinieri e ha lasciato a loro il compito di aprire i sigilli dei portelloni, ancora intatti. Dal buio del cassone sono emersi quattro adolescenti, tre di 16 e uno di 14 anni, tutti provenienti dall'Afganistan e arrivati in Italia dopo un viaggio estenuante.«Abbiamo camminato per sette mesi» hanno raccontato ai militari. Hanno detto di essere saliti sul tir in Croazia. In qualche modo sono riusciti a infilarsi tra gli scatoloni da consegnare in Italia e hanno atteso lì per ore senza emettere alcun rumore. Una volta arrivati al parcheggio di Concorezzo, però, devono aver pensato di essere giunti a destinazione e hanno iniziato a essere meno prudenti, finendo così per essere scoperti. Le loro condizioni non sono sembrate preoccupanti: i paramedici che li hanno visitati non hanno riscontrato patologie né problemi di salute tali da richiedere un ricovero. Sono stati accompagnati in un centro di accoglienza in Brianza e seguiranno l'iter per capire se potranno restare come richiedenti asilo o se dovranno essere rimpatriati.I carabinieri hanno ascoltato il camionista e sembra escludano un suo coinvolgimento diretto. La tesi, per quanto non proprio inattaccabile, è che se fosse stato consapevole del carico non avrebbe chiamato il 112. In ogni caso sono in corso approfondimenti per ricostruire il percorso dei ragazzini e rintracciare gli eventuali responsabili della tratta.L'episodio ricorda quello del novembre scorso, quando in Brianza furono scoperti due 16enni e un 15enne afghani in un camion pieno di merce di una famosa ditta di divani. Raccontarono di aver percorso 5mila chilometri, dalle montagne dell'Afghanistan fino a Belgrado, dove sarebbero saliti sul mezzo diretto in Italia.