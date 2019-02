L'Italrugby illude ma contro l'Irlanda arriva il 20° ko di fila

Daniele Petroselli

ROMA - Non bastano i 50mila dell'Olimpico ad evitare la ventesima sconfitta di fila dell'Italrugby nel Sei Nazioni. La squadra azzurra prova a sfruttare le amnesie difensive avversarie, chiudendo addirittura avanti la prima frazione sul 16-12 (a segno Padovani e Morisi), ma soffre nella ripresa (complice anche un arbitraggio molto contestato) e chiude 16-26 con 4 mete subite (due per tempo). Ma il ct O'Shea (foto), ancora a secco nel torneo da quando siede sulla panchina azzurra, prova ancora a vedere positivo: «Non voglio parlare dell'arbitraggio, ma sono orgoglioso di questo gruppo. Abbiamo una grande sfida davanti a noi, ma se continuiamo a giocare ad alto livello con costanza, i risultati arriveranno. Ho visto una squadra in campo che si è comportata bene, anche se manca spesso un po' di disciplina. Stiamo salendo la nostra montagna, non so dove siamo, ma stiamo crescendo».

Come sempre poi grande spettacolo fuori dal campo, con il terzo tempo al Peroni Village che ha visto i tifosi italiani e la folta pattuglia irlandese (quasi 9mila giunti nella Capitale) festeggiare insieme sulle note di Roy Paci.

