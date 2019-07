L'Italnuoto c'è: Detti di bronzo nei 400 stile

ROMA - Comincia con un terzo, un quarto e un quinto posto la settimana degli azzurri del nuoto nella piscina dell'Aquatics Center di Gwangju, in Corea del Sud che ospita la 18ma edizione del Mondiale. A festeggiare è Gabriele Detti che conferma il bronzo di due anni fa a Budapest nei 400 sl portando il record italiano a 3'4323, alle spalle di Sun Yang, iridato per la quarta volta di fila, e dell'australiano Mack Horton che ha poi, durante la cerimonia di premiazione, mandato in scena una clamorosa protesta, rifiutandosi di salire sul podio in polemica col vincitore Sun Yang, da anni al centro di accuse doping. Ottima la prova del barese Marco De Tullio, 5° in 3'4486, nuovo primato italiano cadetti che resisteva da 11 anni. Ha sfiorato il bronzo invece la staffetta 4x100 sl che è finita quarta, per 17 centesimi dietro l'Australia. Condorelli, Frigo, Dotto e Miressi portano l'Italia al record di 3'1139, nove centesimi meno del quartetto olimpico a Pechino 2008 ma non basta per tornare sul podio dopo il bronzo di Kazan. Loro è andato agli Stati Uniti, l'argento alla Russia.

Lunedì 22 Luglio 2019, 05:01

