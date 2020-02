Francesco Gabbani

Cari amici di Leggo, non sono riuscito a dormire molto stanotte perché sono andato a letto con ancora l'adrenalina in corpo. È stata una serata pazzesca. Nonostante sia già stato al festival per me è come se fosse la prima volta.

Mi sono divertito ed emozionato e sono contento ci sia stata una risposta positiva alla mia emotività.

Oggi poi è uscito il video a cui tengo moltissimo e spero riusciate a vederlo perché mi sono messo a nudo.

Mentre vi scrivo sto per salire sul palco per fare le prove, sto preparando una sorpresa per stasera... ci tenevo a riproporre L'Italiano, canzone che spiega retaggi dell'italianità, non soltanto in termini terrestri ma cosmici. L'italiano nell'universo.

Stasera purtroppo suonerò per ultimo, spero gli italiani mi aspetteranno per vedermi... a pensarci bene suonerò due volte il 7 febbraio!

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

