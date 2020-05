L'Italia si tuffa nella seconda parte della Fase 2 registrando altre 145 vittime che portano il bilancio dei morti a 31.908 da inizio emergenza Covid. L'allerta resta massima soprattutto in Lombardia dove ieri i decessi sono stati 69 e i contagiati in più 326, circa la metà dei 675 registrati in tutto il Paese. Numeri leggermente in calo rispetto a sabato a fronte però di novemila tamponi in meno. I guariti in un giorno sono altri 2.366 e così il numero di persone positive in Italia è sceso a 68.351 con un diminuzione di 1.836 unità. Più contenuto il calo nelle terapie intensive (-13) e dei ricoverati con sintomi (-89). Migliora il dato dei nuovi contagi in Piemonte ma aumenta il numero di ricoverati: 58 in più. Piccolo caso nel Lazio con un cluster contenuto in una palazzina nella periferia di Roma: diciotto positivi reduci da un funerale. (S.Pie.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 05:01

