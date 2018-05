L'Italia si spacca su Mattarella

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoC'era un tempo in cui l'onore e il prestigio del presidente della Repubblica erano intoccabili: articolo 278 del codice penale. Poi però è arrivata l'era dei social, Twitter, Facebook e compagnia bella. E quello che non era mai successo ora è qui sotto gli occhi di chiunque abbia un computer o uno smartphone.Tempo di terminare il suo discorso, domenica sera, e il Capo dello Stato è diventato #Mattarella: il primo tra i trending topics - ovvero le parole più cercate - di Twitter. E sotto quell'hastag il Paese si è spaccato in due. Da una parte i toni apocalittici e gli insulti, anche raccapriccianti, dell'onda gialloverde fomentata da Di Maio e Salvini, sotto lo slogan #Mattarelladimettiti. Dall'altra il popolo che fa quadrato intorno alla prima carica dello Stato, hastag #iostoconMattarella.Già da domenica sera, dopo l'uscita di scena di Conte, i centralini del Quirinale sono stati intasati dalle telefonate di cittadini che nella grande maggioranza hanno espresso riconoscenza e vicinanza al presidente. Sui social invece sono subito partite le clave. Un fuoco di fila di invettive che gli inquilini del Colle mai avevano conosciuto. Impeachment e tradimento le parole più usate. Il tenore: «Siamo in dittatura. Se questo non è sufficiente a far scendere milioni di patrioti per strada e cacciare Mattarella allora ci meritiamo di essere una colonia tedesca». Qualcuno sposta l'asticella nel puro vilipendio, qualcuno arriva alle minacce di morte: «Dovremmo fargli fare la fine del fratello». Il riferimento è a Piersanti, assassinato dalla mafia. Durissimi attacchi per cui è scesa in campo anche la polizia postale, che ha avviato un monitoraggio capillare su siti web e social con l'obiettivo di denunciare alla magistratura chi supera la linea della critica per cadere nell'oltraggio.Ma c'è tutta un'Italia che difende il fortino Quirinale. La piattaforma no profit Progressi.org ha raccolto in poche ore 75mila firme pro Mattarella. Migliaia i messaggi di solidarietà sotto gli hastag #GraziePresidente, #iostoconlacostituzione, #iostoconMattarella. Il Pd difende il Capo dello Stato, la Meloni rilancia la sua messa sotto accusa. I grillini scatenano la macchina del fango, i leghisti duri e puri invece hanno già eliminato Mattarella: quanto meno le sue foto negli uffici dei sindaci del Carroccio. Una proposta lanciata dai vertici leghisti e subito raccolta dai primi cittadini di sei Comuni brianzoli. E la foto è sparita pure dall'aula del X Municipio di Roma, staccata da un consigliere di CasaPound.riproduzione riservata ®