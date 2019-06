L'ITALIA SI LEGA

Mario Fabbroni

La Lega domina, anche se insieme a Forza Italia e Fratelli d'Italia in un centrodestra oramai a trazione Carroccio. Il Pd ha avuto una buona performance, ma era salito già al primo turno. Gli elettori di M5s si astengono, anche se conquistano Campobasso nell'unica corsa a sindaco con un loro candidato.

I ballottaggi delle ultime amministrative apparentemente accontentano un pò tutti, ma in realtà disegna una nuova mappa del potere locale che parla sempre più il linguaggio di Salvini. Sui 124 comuni superiori ai 15.000 abitanti (di cui 15 capoluoghi) il centrodestra a guida leghista ne guadagna di più rispetto alla tornata precedente, salendo da 29 a 47. Il centrosinistra invece scende da 80 a 62, tuttavia l'Istituto Cattaneo sottolinea che ai ballottaggi il partito del segretario Nicola Zingaretti è più competitivo: ne ha vinti il 63,9%, contro il 43,3% del centrodestra. M5s, che amministrava 4 Comuni, ha vinto nell'unica città dove è andata al ballottaggio, Campobasso. Così i suoi elettori si sono astenuti ovunque ma risultano lo stesso determinanti: l'analisi dei flussi del Cise, infatti, mostra che gli aficionados pentastellati a Forlì sono stati determinanti per la vittoria del centrodestra ed anche a Ferrara hanno scelto la Lega. Pochi chilometri più a Nord, a Rovigo, hanno invece consentito al Pd di vincere per 400 voti, ribaltando l'esito del primo turno.

Impressionano quei cento consiglieri comunali che la Lega prende al Sud, tanto che il segretario regionale della Campania, Gianluca Cantalamessa, afferma: «Con i nostri nuovi 90 amministratori, saremo i protagonisti del cambiamento. Oramai siamo il secondo partito, come anche le elezioni europee avevano indicato». Altro dato che spicca è la conquista delle rosse Ferrara, Forlì, Foligno: ma l'esercito di Salvini si espande un po' ovunque oltre che al Nord, assumendo i lineamenti dell'unica forza effettivamente nazionale. Nel Lazio le vittorie del centrodestra e della Lega si concentrano in particolare sul litorale, a partire da Civitavecchia e Nettuno, ma nella lista ci sono anche Tarquinia, Palestrina, Civita Castellana.

Governo a parte, Di Maio ha davanti a sè il tema della riorganizzazione territoriale dei 5Stelle e la creazione di una task force che dia maggiore sostegno nelle campagne elettorali locali.

mario.fabbroni@leggo.it

riproduzione riservata ®

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA