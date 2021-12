L'Italia pesca l'Inghilterra, la Germania e l'Ungheria

«Un bel girone, con Inghilterra, Germania e Ungheria, sarà sicuramente un gruppo divertente. Girone della morte? Sono solo partite di calcio, incontrare squadre così forti è parte dello spettacolo del calcio». Così Roberto Mancini commenta il sorteggio del Gruppo di Nations League, nel quale l'Italia è stata inserita con inglesi tedeschi e ungheresi. «Contro l'Inghilterra è stata l'ultima finale dell'Europeo - aggiunge il ct degli azzurri - per cui saranno sicuramente due partite intense. Contro la Germania è un classico del calcio mondiale e per me da ct sarà la prima volta: ne sono felice. Infine, contro l'Ungheria sarà anche una sfida tra italiani, con il loro ct Marco Rossi hanno fatto molto bene all'ultimo Europeo. Proveremo a vincere».(M.Zor.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

