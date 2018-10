L'Italia non si ferma più otto su otto ai Mondiali

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Missione compiuta e il bello deve ancora arrivare. La Nazionale di volley femminile, in quel di Osaka, in Giappone si è sbarazzata, con un secco 3-1, della temibile Russia, conquistando, matematicamente, il pass per le Final Six. al Mondiale. Decisamente soddisfatto coach Mazzanti: «Abbiamo centrato un grande obiettivo, vincendo una partita molto difficile. Credo che la gara con la Russia ci servirà tantissimo per il nostro cammino nel Mondiale. Cambiare l'inerzia è stato veramente complicato».Le Azzurre non hanno ancora perso una sola gara. A oggi, otto vittorie in altrettante partite disputate (meglio anche degli uomini ai recenti Mondiali). Oggi l'ultima sfida della seconda fase contro gli Stati Uniti. Una sorta di allenamento per le ragazze di Mazzanti, già proiettate su domenica quando comincerà la terza e ultima fase del Mondiale. L'obiettivo della Nazionale femminile è ormai chiaro a tutti: continuare a stupire e provare a tornare dal Giappone con una medaglia.