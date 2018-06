«L'Italia non sarà il campo profughi dell'Europa»

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra Severini«Non saremo il campo profughi d'Europa». Matteo Salvini sceglie Pozzallo, porto siciliano dove sbarcano centinaia di migranti, come scelta simbolica per ribadire lìintenzione di dare battaglia in Europa sulla questione immigrazione da ministro dell'Interno, proprio nel giorno in cui avvengono due nuove sciagure in mare con decine di migranti morti (al largo della Tunisia e nell'Egeo).«L'Italia dirà no alla riforma del regolamento di Dublino», annuncia il titolare del Viminale facendo riferimento alla regola secondo cui è il primo paese d'approdo a ricevere le domande di asilo di chi sbarca. Nella doppia veste di ministro e segretario della Lega (che in Sicilia sostiene i candidati di centrodestra alle amministrative di domenica prossima) Salvini non cambia di molto i toni. «Vogliono condannare i Paesi del Mediterraneo a tenersi migliaia di migranti per altri dieci anni». Una posizione che il ministro Salvini avrà occasione di esporre direttamente ai suoi colleghi europei, nella riunione di domani dei ministri degli Interni dei 28 a Lussemburgo. Sono soprattutto i Paesi di Visegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia) a premere affinchè il trattato di Dublino preveda una responsabilità di 8 anni per le nazioni di primo ingresso (contro i 2 anni chiesti da Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Malta). Nei piani del ministro c'è l'aumento del numero dei centri di espulsione, nuovi accordi con i Paesi di origine e riduzione dei fondi destinati all'accoglienza.riproduzione riservata ®