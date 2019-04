«L'Italia? Mi delude e mi fa tenerezza Resto incazzato ma meno pessimista»

Ferro Cosentini

MILANO - I suoi 44 anni li ha messi da parte giusto qualche ora fa, essendo ieri il suo compleanno. Fabrizio Moro è un uomo dalle spalle larghe e non ha certo problemi a dire come se l'è fatte e se le stia tuttora facendo: vita da periferia romana, alcol e droga tra i 18 e i 27 anni, poi la paura di morire, un disturbo ipocondriaco, la grande cura esistenziale della musica, i sogni rock Doors, U2 «e soprattutto Race Against The Machine» - e oggi un'abilità da cantautore che si colora di tante influenze in questo nuovo album Figli di nessuno (Sony) in uscita il 12 aprile.

Sono undici le tracce, anticipate dal singolo Ho bisogno di credere, dove il rock anni 70 di Quasi corre accanto alla placida Filo d'erba, per poi riprendere lo scatto punk in Non mi sta bene niente e la ballabilità in tango di Me' nnamoravo de te, agile planata sulla storia d'Italia dagli anni 70 in cui Fabrizio Mobrici, in arte Moro, nacque fino all'oggi dove «il futuro pulito di un alba migliore» non è poi così impossibile.

«L'Italia mi appare come una donna che dà tante delusioni ma che alla fine mi fa tanta tenerezza», dice. Meno pessimista, ma sempre incazzato. «Sì, penso sia così spiega il cantautore romano, vincitore lo scorso anno del Festival di Sanremo con Non mi avete fatto niente insieme a Ermal Meta Alla fine me la prendo sempre con chi giudica senza sapere nulla della tua storia. Nella title track del disco cito i pezzi di fango: sono un tipo, non una figura precisa. Sono il pregiudizio. E io mi sento esattamente figlio di nessuno: non appartengo a niente, per questo mi sento libero. La strada del successo, diciamo così, l'ho presa dalla Cina».

Moro si coccola tra le mani l'album: «Per me è un disco benedetto: spiega ogni volta che mi mettevo al piano o alla chitarra usciva qualcosa, come se una mano dall'alto mi frugasse nella testa e tirasse fuori tutto».

Forse la mano appartiene a quell'entità in cui il cantautore romano dice di credere: «Non è il tema preciso di Ho bisogno di credere, eppure sì, io credo in Dio, pregare mi dà forza. Nei momenti di pressione mi affido molto a Dio».

In questo nuovo album c'è una grande ricerca sonora: «Siamo rimasti otto mesi alla mercé delle sonorità conclude Moro Mi accorgo che questo disco suona bene ovunque lo si senta». Dal 12 aprile Fabrizio Moro si tuffa nell'instore tour (a Roma, Discoteca Laziale di via Mamiani, ore 18) mentre a ottobre sono attesi i live nei palazzetti: 18 e 19 al Palazzo dello Sport di Roma, il 26 al Forum di Milano.

