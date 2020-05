«L'Italia è uno dei paesi più colpiti ma ora stiamo entrando nella Fase 2 con ottimismo e responsabilità. Dalla crisi si esce solo con la solidarietà e la responsabilità reciproca». Così il premier Giuseppe Conte intervenuto in videoconferenza, ieri, alla 73esima assemblea generale dell'Oms/Organizzazione Mondiale della Sanità. «Come paese impegnato in un efficace multilateralismo, l'Italia ritiene che dovremmo migliorare la nostra architettura sanitaria globale, anche rafforzando il ruolo dell'Oms» ha spiegato il premier, sottolineandola necessità di una accesso universale ed equo al vaccino anti-Covid affinché nessuno resti indietro. Conte la poi lodato il sacrifico degli italiani che ha dato i suoi frutti e il lavoro dell'Organizzazione, il cui operato in epoca Covid è invece, oggi, oggetto di critica da parte di molti Paesi soci per presunta acquiescenza alla Cina.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 05:01

