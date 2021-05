L'Italia è tornata super e può rivincere la Davis

Marco Lobasso

Dopo la splendida semifinale di Lorenzo Sonego a Roma non ci sono più dubbi: gli appassionati di tennis potranno finalmente mettere da parte ricordi e nostalgia di quel magnifico quartetto tennistico anni 70, che a pronunciarlo suonava un po' come una filastrocca imparata a memoria, Panatta, Barazzutti, Bertolucci, Zugarelli, per godersi una nuova fortissima squadra azzurra. Matteo Berrettini (n.9), Jannik Sinner (17), Lorenzo Sonego (28) e Fabio Fognini (29): il nostro tennis da oggi torna ad avere 4 tennisti nei top 30 del mondo dopo 44 anni. Inimmaginabile fino a un anno fa. L'Italia è diventata una potenza del tennis mondiale; ora è lecito sognare che questo nuovo quartetto di campioni, con il giovanissimo Musetti pronto ad aggiungersi presto, possa vincere e far innamorare come quei ragazzi anni 70, per conquistare la Coppa Davis che non vinciamo dal 76. I presupposti ci sono tutti. In questi primi 5 mesi del 2021 i risultati sono stati entusiasmanti: Sinner in finale a Miami, Fognini nei quarti a Montecarlo, Berrettini in finale a Madrid e Sonego in semifinale a Roma, tutti tornei Masters 1000. Prepariamoci, allora: con questa nuova fortissima Italia del tennis da oggi potrà accadere di tutto.

