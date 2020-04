L'Italia continua a vivere in due realtà opposte. Da una parte la Lombardia, il Piemonte e l'Emilia Romagna - con il Veneto in scia ma in costante miglioramento - che proseguono la loro battaglia giornaliera con il virus. Con situazioni alterne, ma sempre alle prese con una fase di pianoro che scende lenta verso il basso. Poi c'è l'altra faccia del Paese che appare in controllo, in un limbo di contenimento che sembra abbia fermato l'avanzata del Covid. A dar manforte a questa lettura sono i numeri. Lieve calo di nuovi casi in Lombardia, crescita in Emilia Romagna e soprattutto in Piemonte. Dei 2.089 nuovi positivi registrati ieri 1.460 provengono proprio dai loro territori. Altri 234 li contano il Veneto e la Liguria. Il resto dello stivale si spartisce i restanti 395 con zero casi sia in Molise che in Basilicata, solo cinque invece in Calabria, Sardegna e Valle d'Aosta. Nessuna sopra i cento casi giornalieri con il Lazio che guida la classifica dell'altra Italia con 78 nuovi positivi. Proprio questi dati sembrano aver avviato la riflessione su un'apertura asimmetrica del Paese a partire dal 18 maggio prossimo. A proporla è il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia: «In base al monitoraggio delle prossime settimane ci potranno essere dal 18 maggio scelte differenziate», ha detto in videoconferenza con i governatori. Il principio è «contagi giù uguale più aperture e viceversa», ha aggiunto Boccia anticipando un confronto con il ministro della Salute Speranza e spiegando come «definito il monitoraggio si potrà procedere a differenziazioni». Il ministro ha poi chiesto un segnale di unità d'intenti: «Se non siamo uniti noi non possiamo chiederlo ai cittadini. Ci vogliono unità, serietà e responsabilità». Infine ha ricordato l'obiettivo: «Sempre quello della tutela dei cittadini». Nel frattempo le vittime continuano ad aumentare: ieri altre 323, in po' meno rispetto ai 382 di martedì. Il totale ora è di 27.682 morti da inizio emergenza. Prosegue invece la discesa del numero di malati, ora sotto i 105mila, e soprattutto dei ricoverati con sintomi, oltre 500 in meno, e in terapia intensiva, scesi sotto i 1.800. Sale e di molto il numero di tamponi, oltre 70mila ieri, facendo crollare il dato dei positivi per numero di test: uno ogni trenta

(S.Pie.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 05:01

