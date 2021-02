L'Italia con la Francia per fermare la serie no

Daniele Petroselli

Coraggio. E' quello che Franco Smith chiede all'Italrugby per l'esordio nel Sei Nazioni 2021. Domani alle 15.15 (diretta DMax e streaming Discoveryplus) all'Olimpico di Roma arriva la Francia, tra le favorite del torneo secondo l'ex capitano azzurro Leonardo Ghiraldini: E' una squadra umorale. Se inizia bene, può continuare con serenità per tutto il torneo. Il fattore campo non inciderà come una volta, visto che si giocherà senza pubblico, quindi questo potrebbe avvantaggiarli. L'Inghilterra ha qualche acciacco in più ma fa paura lo stesso. Saranno queste due a giocarsi il titolo, ma i francesi sono i favoriti, visto anche il trend degli ultimi mesi. Per l'Italia, reduce da 27 ko consecutivi nel torneo, uno scontro delicato che vedrà l'esordio di Lamaro e Brex dal primo minuto. Ma l'ex tallonatore azzurro, seppur realista, prova a vedere positivo: La qualità c'è, così come la voglia di invertire la rotta. Si sta lavorando tanto per tornare ad alti livelli ma il gruppo è giovane e ha bisogno di tempo per crescere. La verità è che sì, si deve lavorare con serenità, ma anche i giocatori devono sbrigarsi a crescere. La montagna da scalare è già molto alta e rischia di diventare sempre più difficile. Ma i mezzi per tornare a vincere ci sono.

