L'ITALIA CHE CAMBIA

La Corte costituzionale segna un nuovo traguardo dellla civiltà giuridica sulla dentenzione degli anziani. Gli ultrasettantenni condannati a una pena detentiva potranno essere ammessi alla detenzione domiciliare anche se dichiarati recidivi. Cade dunque la preclusione assoluta stabilita nei loro confronti dall'ordinamento penitenziario. La magistratura di sorveglianza dovrà valutare caso per caso se il condannato sia in concreto meritevole di accedere a questa particolare misura alternativa alla detenzione, tenuto conto anche della sua eventuale residua pericolosità sociale. La sentenza non riguarda comunque i condannati per mafia e terrorismo. La Corte è intervenuta solo sul primo comma dell'articolo 47 ter della legge sull'ordinamento penitenziario, non invece sulla parte che esclude dalla detenzione domiciliare i condannati per i reati previsti dall'articolo 4 bis.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 05:02

