L'ITALIA CHE CAMBIA

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniItaliani popolo di santi, poeti, navigatori e... consumatori di zenzero. Proprio il boom degli acquisti della pianta orientale (+78% nel 2018) è tra i fattori che hanno spinto l'Istat a cambiare il paniere dove sono inseriti gli elementi di consumo basilari che servono a calcolare il costo della vita nel Belpaese. D'ora in avanti quindi l'incidenza dell'inflazione verrà determinata da nuove tendenze di consumo delle famiglie italiane. Così entrano: frutti di bosco e zenzero tra i beni alimentari, bicicletta elettrica e scooter sharing nell'ambito dei trasporti, la cuffia con microfono nel settore tecnologico, l'hoverboard (la tavola elettrica munita di ruote) come articolo sportivo, e la web tv all'interno degli abbonamenti alla pay tv. Escono invece il supporto digitale da registrare (come cd e dvd vergini) e la lampadina a risparmio energetico: quest'ultima sostituita - nelle decisioni di acquisto - dalla più moderna lampadina a Led, già presente nel paniere dei prezzi al consumo. Oltre agli ingressi ex novo, l'Istat ha anche apportato degli aggiustamenti: ad arricchire la gamma dei prodotti che rappresentano consumi consolidati, entrano così Tavolo, Sedia e Mobile da esterno (tra i mobili da giardino), Pannoloni e Traversa salvaletto (tra i prodotti medicali) e i prezzi dell'Energia elettrica del mercato libero, che affiancano quelli del regime di maggior tutela (nonostante la liberalizzazione sia slittata al prossimo anno).Fa impressione il consumo boom di zenzero, considerato un superfood per le proprietà salutistiche che contiene. Eppure la Coldiretti afferma che «sarebbe meglio preferire prodotti nostrani come more, mirtilli, lamponi e fragoline, più garantiti rispetto ad un alimento spesso proveniente dalla Cina, che ha bassissimi livelli di sicurezza alimentare per contaminazioni microbiologiche, aflatossine o pesticidi oltre i limiti».riproduzione riservatamario.fabbroni@leggo.it