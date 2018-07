L'Italia alza la Coppa nella notte di Berlino

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoII cielo è azzurro sopra Berlino. Nessuno ha dimenticato quelle parole emozionate di Marco Civoli, su Rai 1, nel momento esatto in cui l'Italia diventava per la quarta volta campione del mondo. Sono passati dodici anni, sembra ieri. Una frase culto, perfetta per ricordare quel 9 luglio del 2006 e quel meraviglioso trionfo degli azzurri del ct Lippi contro la Francia di Zidane. Quella partita la ricordiamo a memoria: il rigore fortunato di Zidane, il pareggio fantastico di testa di Materazzi. E ancora, la traversa e poi il gol annullato di Toni, la Francia che attacca nella ripresa, l'incredibile testata di Zidane proprio a Materazzi che cambia la storia della partita. Urlammo di gioia per il rigore mondiale di Grosso; il suo mese magico, un difensore diventato assoluto protagonista già con la rete alla Germania e poi in finale. Siamo stati tutti un po' Grosso quella sera di inizio estate del 2006. Pazzi e felici, con la festa in campo che non finiva mai, con lo scugnizzo Cannavaro che alzava la coppa nel cielo di Berlino. Ora che i Mondiali di Russia stanno per finire, difficile dire se fa più male o più bene ricordare quella notte magica di Berlino, quando l'Italia vinse il quarto titolo iridato. Da quella volta per noi solo amarezze, fino a non arrivarci nemmeno al Mondiale di Russia. Dovrà pur finire questo periodo nero, l'Italia del calcio merita un'altra notte come quella sotto il cielo di Berlino.(18/continua)