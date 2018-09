L'ITALIA AGLI ITALIANI/2

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoDino Zoff, i club italiani sono stati invitati dal ct Mancini a far giocare di più i giovani. Cosa ne pensa?«Penso che quelli bravi giocano: è la legge del campo. Il fatto è che adesso ci sono molti meno ragazzi che si avvicinano al calcio. E, quindi, meno possibilità di vederne molti arrivare in alto. Crescere giovani calciatori è nell'interesse di tutti».Da ex ct, nonché unico italiano ad aver vinto sia un Mondiale che un Europeo, a chi darebbe le chiavi della porta azzurra?«Non è un mio problema scegliere tra Donnarumma, Perin e Sirigu. Posso però felicemente constatare che la scuola italiana sta producendo ottimi portieri, quasi come una volta».Tutti aspettano i primi gol di Cristiano Ronaldo. Anche lei?«Ronaldo ha sempre segnato e continuerà a farlo. Credo che possa tranquillamente realizzare una trentina di gol già soltanto in serie A. Una quota che ai miei tempi era praticamente inimmaginabile. La convivenza tra lui e Dybala? Allegri sin qui ha fatto grandissime cose, conquistando quattro degli ultimi sette scudetti bianconeri. Sono sicuro che avrà altre intuizioni vincenti».Secondo Messi la Juve di CR7 è la grande favorita per la Champions League.«Io vedo molto bene le squadre inglesi, soprattutto il Manchester City. La Juve comunque è di quel livello, così come il solito Real Madrid e il Liverpool. Non sarà semplice, certo, ma i bianconeri hanno fatto un grande lavoro sul mercato proprio in ottica Champions».E in Italia? Qual è secondo lei l'anti-Juve più accreditata?«È ancora presto per emettere sentenze. Ne sapremo un po' di più alla ripresa, dopo la sosta internazionale. Avverto molto scetticismo intorno alle milanesi, ma sia il Milan che l'Inter possono fare assai bene. Quanto alle romane, si dice che i giallorossi abbiano cambiato troppo, ma confido nel lavoro di Di Francesco e quanto alla Lazio penso che possa fare addirittura meglio dell'anno scorso».Passando al Napoli, Ancelotti dovrebbe ripristinare i titolarissimi o continuare con il turnover?«Non mi sento davvero di dare consigli a uno come Ancelotti, un tecnico che ha vinto dappertutto e sa bene come far rendere al meglio la squadra in Italia e in Europa».riproduzione riservata ®