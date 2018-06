L'istituto Enrico Fermi vola fino al satellite

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valentina ContiIl team Enforce dell'Itis Enrico Fermi di Roma è pronto a lanciare il suo satellite. Sei studenti dell'Istituto Tecnico Industriale, grazie ai risultati ottenuti nel corso della competizione tra le scuole italiane, sono stati selezionati dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e rappresenteranno l'Italia nel corso della European CanSat Competition 2018. L'importante manifestazione, alla quale parteciperanno le 18 squadre europee vincitrici delle fasi nazionali all'interno dei rispettivi Paesi, si terrà presso l'isola di Santa Maria nelle Isole Azzorre (Portogallo), da domani al 1 Luglio.La competizione riflette i vari aspetti di una reale missione spaziale e prevede che il CanSat (letteralmente sonda in lattina) debba essere integrato dentro il volume e la forma di una normale lattina per bevande e lanciato grazie ad un razzo ad 1 km di altezza; il mini satellite, in fase di discesa, con il supporto di un paracadute, porterà a termine la sua missione effettuando la misurazioni previste (temperatura, pressione dell'aria, ecc.) e trasmettendo i suddetti dati alla stazione di terra una volta ogni secondo. Per la sfida CanSat 2018, il cui lancio verrà effettuato venerdì, il team ha creato per la propria sonda un sistema di guida autonomo, implementato grazie all'utilizzo di un'AI (Intelligenza Artificiale) e una telecamera, posizionate alla base della sonda.Ed è proprio l'AI a rappresentare la vera innovazione delle innovazioni: essa sarà capace, infatti, di riconoscere il miglior punto di atterraggio raggiunto utilizzando in fase di discesa, per l'appunto, un paracadute mobile, in grado di orientarsi e fare atterrare il CanSat nel punto designato dall'AI, controllando in modo autonomo il mini satellite quando è ancora in aria. Francesco M. e Hristo K. della classe 5F, impegnati negli esami di Maturità, archiviate le tre prove (in attesa degli orali), partiranno fra qualche giorno alla volta delle Isole Azzorre insieme ai compagni di scuola Jacopo E. classe 4D, Ernesto M. classe 4F, Riccardo S. e Oleksandr S. classe 4G, accompagnati dai prof. G. Bossi e S. Vacca. Il lancio del mini satellite e tutti i dati trasmessi alla postazione di terra saranno visibili al link https://enforce.riccardosangiorgio.com/#/ e aggiornati in tempo reale su http://www.itisfermi.itriproduzione riservata ®