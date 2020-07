L'Istat: Covid causa diretta di morte nell'89% dei casi

Simone Pierini

Le vittime italiane di questi mesi di pandemia sono morte di Covid, una malattia che «può rivelarsi fatale anche in assenza di concause». È quanto emerge nel rapporto stilato dall'Istituto Superiore di Sanità insieme all'Istat che rompe il muro della discussione tra decessi con e decessi per coronavirus. Un dibattito che ha scatenato tante voci differenti, tra negazionisti e prudenti. Secondo lo studio pubblicato ieri sono infatti nove su dieci le persone la cui causa di morte principale è il virus, seppure spesso sovrapposto ad altre malattie preesistenti, e dalle sue complicanze. Per la precisione si tratta dell'89% delle 4.942 cartelle cliniche fin qui analizzate che corrisponde al 15,6% dei morti totali. Nel restante 11% dei casi il decesso si può ritenere dovuto ad un'altra malattia o ad una circostanza esterna.

Le patologie più diffuse sono cardiovascolari, tumorali, del sistema respiratorio e il diabete. In questi casi il Covid è comunque una causa che può aver contribuito al decesso accelerando il processo già in atto, aggravandone l'esito o limitandone la possibilità di cure. La quota di deceduti in cui il coronavirus è la causa direttamente responsabile della morte varia in base all'età, sebbene sia comunque elevata a tutte le fasce. L'81%, appartiene alla classe tra gli zero e i 49 anni ed aumenta con l'avanzamento dell'età raggiungendo il valore massimo del 92% tra i sessanta e i sessantanove anni. Del totale delle schede analizzate il 63% sono relative a deceduti di sesso maschile e il 37% sono donne mentre il 56% dei decessi riguarda soggetti con almeno 80 anni e meno del 16% sono al di sotto dei 70 anni di età.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA