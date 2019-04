«L'isola pedonale? Sarà piazza di spaccio»

Dopo la sparatoria di lunedì pomeriggio, non si parla d' altro ed i residenti hanno paura. «Questa strada, fino a qualche anno fa era un supermarket di droga a cielo aperto. Adesso lo spaccio c'è ma dentro le case e nei cortili condominiali, è meno evidente ma esiste ancora, nessuno lo ha mai debellato fino in fondo».

Sono le voci dei residenti più anziani del quartiere che ricordano diversi episodi criminali di guerre tra bande, che come risultato hanno avuto una desertificazione degli esercizi commerciali su gran parte di via Flavio Stilicone, specie nel tratto compreso tra via Ponzio Comino e via Calpurnio Fiamma. «In questi duecento metri il comune ed il municipio stanno realizzando il progetto di un'isola pedonale, una sorta di Pigneto 2 dove verrà interdetto il traffico veicolare e apriranno locali con tavolini ed ombrelloni sotto gli storici palazzoni gialli. Un' opera folle e sconsiderata, soprattutto se rivista alla luce dell'agguato al Petit Bar denunciano gli abitanti. Diventerà un'altra volta una zona di spaccio come è successo al Pigneto. In quel tratto di strada, dove i negozi sono rimasti sfitti per molto tempo, da qualche anno ignoti imprenditori hanno preso quei locali perché sapevano in anticipo che lì sarebbe sorta la passeggiata e ci stanno aprendo pub, vinerie e bar». Preoccupazione e sgomento tra la popolazione, soprattutto gli anziani ed i disabili che dovranno andare a piedi percorrendo un lungo tratto di strada dove le macchine non potranno entrare. «In questa zona è pieno di persone non autosufficienti - che non potranno più andare nemmeno a fare la spesa, perché costretti ad andare a piedi dice una signora che cammina con il girello e la badante a seguito».(E. Orl.)

