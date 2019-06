L'Isola del Cinema, il Giappone si racconta

Michela Greco

Il turismo è in crescita, il rugby in autunno si sposterà lì per i suoi campionati mondiali, le olimpiadi di Tokyo 2020 si avvicinano e anche il cinema dice la sua (ad esempio con Kore-eda Hirokazu, vincitore della Palma d'oro a Cannes lo scorso anno): il Giappone si mette sempre più in mostra e si avvicina all'Italia. Una dimostrazione è l'evento l'Isola del Giappone, che il 4 luglio porterà un assaggio significativo di cultura nipponica al pubblico romano. Grazie all'Ambasciata del Giappone in Italia, all'istituto Giapponese di Cultura e all'Ente Nazionale del Turismo Giapponese, dalle 19.30 l'Isola del Cinema ospiterà prima una sorta di piccolo villaggio del Sol Levante e, alle 21.30, l'anteprima italiana del film Born Bone Born di Toshiyuki Teruya, storia di una famiglia che si riunisce dopo anni per un senkotsu, l'antico rituale del lavaggio delle ossa dei propri defunti. A ritrovarsi, quattro anni dopo la morte della matriarca Emiko, sono il vedovo, ormai dedito all'alcol, e i figli, nel frattempo rimasti intrappolati in situazioni sentimentali disastrose. Il film è ambientato in un'isola di Okinawa, regione del Giappone con un'identità molto forte ma ancora poco conosciuta dalle nostre parti. La commedia di Toshiyuki Teruya, in patria molto conosciuto come personaggio televisivo, sarà proprio lo spunto per un'esplorazione di paesaggi, culture e gastronomia di quelle isole situate a sud ovest di quelle principali dell'arcipelago giapponese. Chi si avvicinerà alla piazzetta Giappone potrà infatti assistere a una dimostrazione di karate nello stile di Okinawa, culla della disciplina, sperimentarsi nell'arte della calligrafia o indossare uno yukata, tradizionale kimono leggero. Una sorta di immersione in un tipico festival estivo giapponese.

