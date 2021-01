Procida è la Capitale italiana della cultura per l'anno 2022. È stata proclamata da una giuria presieduta dal professor Stefano Baia Curioni dopo l'esame dei 10 progetti presentati dalle città candidate: oltre all'isola nel Golfo di Napoli, in lizza c'erano anche Ancona, Bari, Cerveteri, L'Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Taranto, Trapani, Verbania Lago Maggiore e Volterra. Il progetto culturale presenta elementi di attrattività e qualità di livello eccellente. Il contesto di sostegni locali e regionali pubblici e privati è ben strutturato, la dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria, la dimensione laboratoriale che comprende aspetti sociali e di diffusione tecnologica è dedicata alle isole tirreniche ma è rilevante per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee: questa la motivazione. Potrebbe essere il vero momento di ripartenza per l'Italia e il turismo. Un augurio che si rinnova nel claim scelto da Procida per partecipare alla selezione: L'isola che non isola. (M.Fab.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA