L'isola che non c'è. Non serve Peter Pan. Nel corso di questo fine settimana è possibile realizzare la propria, usando solo fogli, colori, colla e forbici. Come si fa? Basta partecipare al laboratorio creativo che prende spunto da Terra in vista!, il libro game nato dalla fantasia degli artisti fiamminghi Brunhilde Borms e Pieter Gaudesaboos, pubblicato da Sinnos Editrice. Un albo per giocare, ma anche per riflettere sul tema della cittadinanza attiva. Che racconta di come il Consiglio mondiale dei Paesi abbia scoperto sette nuove isole sparse per il mondo. Disabitate. E di come sette ragazzi speciali dovranno occuparsi di dare loro un nome, bandiera, strade, feste nazionali, usanze e piatti tipici. E così i piccoli lettori, in un gioco creativo pieno di missioni segrete e divertenti, armati di matite e di carta potranno costruire e progettare la propria isola dei sogni. Dando vita a strade, negozi, edifici, trasporti. E persino il cibo. E le regole. E alla fine sorpresa per tutti. All'iniziativa aderiscono le librerie del circuito Alir e Clei.(E. Ben.)riproduzione riservata ®Libreria La Maratonda, via Fonteiana 1/3, oggi alle 17; Libreria Tre libretti sul comò Via Lucio Elio Seiano, 75/77 oggi alle 17; Libreria Centostorie, via delle Rose 24,domani ore 17.