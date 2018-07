L'invasione di piante e animali

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'ecologo Papik Genovese - con l'illustratore Sandro Natalini - raccontano ai piccoli lettori le guerre combattute sulle terre, sui mari e nei laghi del nostro pianeta. E sono guerre animali, di piccoli invasori che modificano l'habitat naturale. Gli scoiattoli grigi per esempio, che hanno scalzato gli autoctoni. Fu portato da un ambasciatore italiano dalla Gran Bretagna nella sua villa vicino a Torino, nel 1948. E da Torino alla Lombardia, fino a Padova, Perugia. O la Robinia, pianta dell'America settentrionale che sta scalzando le piante autoctone. Per non parlare delle tartarughe, lasciate dagli acquari e che popolano fiumi di città, così come il pappagallo parrocchetto. E se è vero che gli invasori possono essere semi rimasti incastrati nelle suole delle scarpe, fin dove però si possono evitare commistioni forse è un bene ragionarci sopra.Per un pugno di ghiande, P. Genovesi, Editoriale Scienza, 14,90 euro