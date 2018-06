L'INVASIONE DEI BISONTI

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoSi fermano loro, per dimostrare che così si ferma tutto. Una protesta insolita, unica nel suo genere, quella che domani vedrà la Capitale alle prese con una serrata su gomma: quella dei pullman, turistici ma non solo. Una forma di sciopero che farà spegnere i motori a circa 1500 mezzi in tutto il Lazio. E con loro si fermeranno migliaia di cittadini. Dai turisti in arrivo a Roma fino ai pendolari che, per andare in ufficio, hanno a disposizione le navette private delle singole aziende.Tutto fermo, comprese le gite scolastiche e i viaggi di istruzione. Il motivo? La protesta dei conducenti di pullman e delle società che erogano il servizio. Dal prossimo anno dovranno infatti far fronte a nuove regole e soprattutto nuovi costi. Le novità sono contenute nella delibera 55 del Comune di Roma per l'accesso dei pullman in città. «Rischiamo di subire un aumento delle tariffe pari al 1800% - spiega Carlo Maiotti, presidente dell'Anc Trasporto bus per noi lavoratori nel trasporto si tratta di un aumento vertiginoso per i carnet di ingresso oltre alla riduzione di accessi nella Ztl 1 di Roma, dove ci sono gli alberghi e dove i turisti ci chiedono di accompagnarli una volta arrivati all'aeroporto di Fiumicino o di Ciampino. E' questo il turismo che Roma vuole offrire? Non si può lavorare in queste condizioni: a conti fatti, purtroppo, dal primo gennaio prossimo verranno cancellati 1500 posti di lavoro: sarà un vero e proprio tsunami per l'intero settore».Nei piani del Campidoglio c'è una sorta di accesso programmato nelle aree maggiormente visitate dai turisti come il Colosseo o il Vaticano. Domani mattina gli organizzatori della protesta presenteranno un piano alternativo con i principali rappresentanti di categoria dai trasportatori alle guide turistiche , come Anc Trasporto Bus, Anstra, Emet e Uniti per l'Italia con la partecipazione di Anav, Fiavet, Federagit. Nel pomeriggio quindi si fermeranno i mezzi privati e gli autisti prenderanno parte al presidio di protesta previsto in Campidoglio e organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil.riproduzione riservata ®