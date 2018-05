L'intesa c'è, Conte premier

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniUn vertice segreto fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per sciogliere tutti i dubbi e presentarsi oggi al presidente Mattarella con nome del premier, programma di governo e una lista dei ministri. Per Palazzo Chigi sarebbe stato trovato l'accordo sul nome di Giuseppe Conte. Giurista esperto di Diritto amministrativo, nato a Foggia, 54 anni, di Maio lo aveva già indicato come possibile ministro alla Pubblica amministrazione. Posto in squadra anche per Salvini che dovrebbe scegliere il Viminale. Da ministro degli Interni potrà gestire le battaglie che più gli stanno a cuore: lotta all'immigrazione e ampliamento della legittima difesa. Di Maio invece avrebbe una sorta di super ministero, nato dall'accorpamento fra Sviluppo economico e Lavoro.La Lega potrebbe ottenere anche l'Economia, con Giancarlo Giorgetti. Al Carroccio dovrebbero andare anche il dicastero dell'Agricoltura e quello del Turismo, rispettivamente a Nicola Molteni e Gian Marco Centinaio. Ai 5 Stelle spetterebbero i Beni culturali, la Giustizia e la Pubblica Amministrazione. Sulla lista dei ministri però il Colle potrà dire la sua. Da giorni richiama più o meno apertamente le forze giallo-verdi al rispetto dei Trattati europei ed internazionali. Particolare vigilanza riguarderà perciò il ministero degli Esteri (che quasi certamente sarà dell'ambasciatore Gianpiero Massolo), l'Economia e la Difesa. Dalla Unione europea del resto continuano ad arrivare moniti e allarmi sul governo che verrà, con Matteo Salvini che torna a tuonare contro «le inaccettabili invasioni di campo».Sport e Beni Culturali andranno probabilmente al M5S: i nomi in pole sono quelli di Domenico Fioravanti e Emilio Carelli. Tra i tecnici favorito anche il rettore della Statale Gianluca Vago all'Istruzione mentre Vincenzo Spadafora, fedelissimo di Di Maio, è in pole per gli Affari Europei.Sotto i riflettori finisce anche Fratelli d'Italia. Il segretario della Lega non ha fatto mistero di gradire un allargamento della maggioranza di governo anche a Giorgia Meloni. Ma la leader di Fratelli d'Italia ha sempre condizionato il sì del suo partito alla scelta del premier ed in particolare a un presidente del Consiglio di centrodestra. Sul piede di guerra invece Forza Italia. La decisione finale sarà presa in una riunione ad hoc che Berlusconi convocherà la prossima settimana.